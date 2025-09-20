پخش زنده
استاندار ایلام گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران با استقرار یگان مستقل سرزمینی در استان ایلام موافقت کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام پس از دیدار با امیر «نوذر نعمتی» جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از تشکیل کمیتهای برای پیگیری و به سرانجام رساندن استقرار یگان مستقل ارتش در استان ایلام خبر داد و گفت: یکی از اصلیترین مؤلفههای استقرار ارتش، زمین مناسب با استانداردهای سازمانی و ضوابط پدافند غیرعامل است.
وی افزود: مکان پیشنهادی باید از نظر جغرافیایی، امنیتی و عملیاتی در تراز استانداردهای ارتش باشد.
گفتنی است ایلام با ۴۳۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، یکی از مهمترین مناطق مرزی کشور به شمار میرود که بخش زیادی از آن در دوران دفاع مقدس، خط مقدم جبههها بوده است.