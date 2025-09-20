به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ رضا کاظمی گفت: ماموران انتظامی بخش عمارلو این شهرستان حین گشت‌زنی و پایش نامحسوس برخی اماکن، دو دستگاه موتورسیکلت کراس ۲۵۰cc را که در حال تردد بوده مشاهده کردند و پس از هماهنگی قضائی و استعلامات صورت گرفته مشخص شد، موتورسیکلت‌های مورد نظر فاقد مدارک بوده و قاچاق است.

وی افزود: کارشناسان ارزش تقریبی این دو موتورسیکلت را ۱۱ میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده انتظامی رودبار با اشاره به اینکه متهمان ۳۴ و ۳۷ ساله به مرجع قضائی معرفی شدند از مردم خواست، برای حمایت از تولید ملی و اشتغال جوانان در مبارزه با قاچاق کالا و ارز با مجموعه انتظامی همکاری کرده و هرگونه اخبار و اطلاعات در این زمینه را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.