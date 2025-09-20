مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه قم، در بیانیه‌ای با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در زاگرب کرواسی به آحاد ملت و کشتی گیران، از آنان خواست برای پیروزی‌های بزرگتر و مستمر آماده باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه‌های علمیه قم در پی قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان در زاگرب کرواسی در بیانیه‌ای اعلام کرد: پیروزی شما کشتی گیران ایران قوی، موجب شادی آحاد ملت عزیزمان شد.

متن کامل بیانیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

یا غالب غیر مغلوب

پیروزی شما کشتی گیران ایران قوی، موجب شادی آحاد ملت عزیزمان شد و با تحسین رهبرمعظم انقلاب اسلامی مزین گشت.

آری طعم شیرین پیروزی ماندگار تلاش شما همیشه در ذائقه ما یادآور پیروزی‌های به هم پیوسته در میدان‌های سرافرازی این مرز و بوم در همه اعصار خواهد بود.

به شما افتخار می‌کنیم که به آرمان‌ها وفادارید. آری ملتی که شهدا را الگو قرار دهد شکست ناپذیراست. آفرین بر تدبیر و هنر شادی آفرین شما، اینک برای پیروزی‌های بزرگتر و مستمر آماده باشید.