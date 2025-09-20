به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آی‌محمد آی‌محمدی، هنرمند پیشکسوت تئاتر ترکمن‌صحرا و از بنیانگذاران تئاتر گنبدکاووس، ۲۶ شهریور در سن ۷۸ سالگی دار فانی را وداع گفت.

آی‌محمد آی‌محمدی از بنیانگذاران تئاتر و نمایش در گنبدکاووس بود که توانست به مقام‌های پرافتخاری دست یابد. او در سال ۱۳۲۶ در گنبد چشم به جهان گشود. تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش گذراند و سپس مدرک کاردانی ادبیات فارسی را دریافت کرد. ۱۲ سال به معلمی پرداخت و در مدارس راهنمایی شهرستان گنبد تدریس کرد.

دهه ۴۰ در گنبد، استادی به نام منوچهر آذر، هنرمند معروف کشوری که آموزش‌دیده تئاتر بود، اقدام به آموزش تئاتر کرد. آی‌محمدی در کلاس‌های او شرکت می‌کرد و هنر بازیگری را فرا گرفت. او در سال ۱۳۵۲ نمایشنامه «پرخان» را نوشت و در سالن پیشاهنگی گنبد اجرا کرد. در سال ۱۳۵۳ در نمایشنامه «سنت» نوشته هدایت‌الله نوید و به کارگردانی منوچهر آذر به عنوان بازیگر ایفای نقش داشت؛ نمایشی که تحولی در تئاتر گنبد به وجود آورد و در جشنواره تئاتر مشهد مورد تقدیر قرار گرفت.

آی‌محمدی در سال ۱۳۵۴ نمایشنامه برجسته «اورال» را نوشت. این نمایشنامه به کارگردانی منوچهر آذر و با بازیگری آی‌محمدی به همراه منصور اساسی، آنامحمد عاج، نورمحمد گوگلانی و عبدالخالق حجازی به صحنه رفت و به عنوان نمایش برتر در استان مازندران انتخاب شد و در رقابت‌های کشوری نیز رتبه نخست را کسب کرد. در همان سال آی‌محمدی به عنوان مدیر صحنه در نمایشنامه «سیاه» نوشته علی نصیریان و کارگردانی حکیم بهرامی نیز ایفای نقش کرد. یک سال بعد نمایشنامه «قره‌چویون» را نوشت که هم‌تراز با نمایشنامه «اورال» تحول تازه‌ای در نمایش و ادبیات ترکمن‌صحرا به وجود آورد. کارگردان این اثر مرحوم بردی آهنگری بود.

آی‌محمدی پس از انقلاب نیز به فعالیت هنری خود ادامه داد. نمایشنامه «موسی‌خان و اسب‌های دشت» را به رشته تحریر درآورد که به کارگردانی سهراب مغروی در تئاتر فجر حائز رتبه ممتاز شد. او چند سالی در تهران زندگی کرد و در سال ۱۳۷۱ نمایشنامه «پرندگان دریایی» را نوشت و در عرصه کارگردانی نیز هنرنمایی کرد. این اثر با حضور استاد حکیم بهرامی در سالن محراب تهران به روی صحنه رفت. نمایشنامه «زنی در زنجیر» نیز به قلم او و با کارگردانی تورج قدیرزاده و حسین یاسمی، با مشاوره فرهنگی استاد محمد خالدزاده اجرا شد و در پانزدهمین جشنواره تئاتر فجر منطقه ۴ کشور رتبه اول و نشان طلا را به دست آورد.

از دیگر آثار مکتوب او می‌توان به رمان «اوراس» اشاره کرد که هرچند امکان چاپ نیافت، اما در فضای افسانه‌های ترکمنی نگاشته شد. او همچنین در فیلم‌های «راز خنجر» (۱۳۶۹) و «دلباخته» (۱۳۷۸) بازی کرد. آی‌محمدی لغت‌نامه‌ای ۲۰۰ صفحه‌ای نیز نوشت که کلمات فارسی و خارجی را به زبان ترکمنی تطبیق می‌داد و معتقد بود بسیاری از آن‌ها ریشه ترکمنی دارند.

قلم آی‌محمدی به دلیل تسلطش بر ادبیات فارسی همواره مورد تحسین قرار گرفت و به باور بسیاری از صاحب‌نظران، در ترکمن‌صحرا کسی به قدرت و زیبایی قلم او نرسیده است.