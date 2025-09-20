دو مسیر جدید دسترسی به بام سبز شیراز تا پایان سال به بهره برداری می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، شهردار شیراز در بازدید از بام سبز این شهر گفت: تا پایان امسال مسیر‌های دسترسی به پارک ۴ هزار هکتاری بام سبز شیراز افزایش می‌یابد و مسیر دسترسی مردم برای، تفریح و پیاده روی در این ارتفاعات با امکان دید ۳۶۰ درجه شهر شیراز بیشتر می‌شود.

اسدی توسعه فضا‌های تفریحی- ورزشی در شیراز را از طرح‌های شهروند محور برشمرد و افزود: در حال حاضر تنها مسیر دسترسی به بام سبز شیراز از سمت جوادیه است که تا پایان سال مسیر‌های چمران و منصور آباد هم با دسترسی صرفا پیاده راهی یا دوچرخه سواری به بهره برداری می‌رسد.

شهردار شیراز بیان کرد: زیر ساخت‌های این دو مسیر به اتمام رسیده و مراحل تکمیلی همچون استراحت گاه بین راهی، روشنایی مسیر و سرویس‌های بهداشتی در حال اجراست.