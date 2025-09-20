پخش زنده
دستگاههای اجرایی لرستان ملزم به تسهیل فرآیند اداری ساخت نیروگاههای خورشیدی هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت:دستگاههای اجرایی استان باید مسیر اداری صدور مجوزهای ساخت نیروگاه های را کوتاه کرده و بروکراسیهای غیرضروری را برای تامین زیرساخت نیروگاهها حذف کنند.
مهدی مجیدی در جلسه ی کمیته ی ساخت نیروگاه های خورشیدی افزود: دستگاههای عضو کمیسیون ماده ی ۲۱ باید اقدامات لازم را نسبت به رفع موانع و تسریع در واگذاری زمین برای ساخت نیروگاه های خورشیدی انجام دهند.
وی با اشاره به اهمیت موضوع رفع ناترازی انرژی در کشور گفت:مشارکت بخش خصوصی تنها راه تسریع در تحقق این مهم است و ادارات باید زیرساختهای این امر را در زمان کوتاه فراهم کنند.
وی بیان کرد:شهروندان در مناطق مختلف لرستان میتوانند با سرمایهگذاری و ایجاد نیروگاه های خورشیدی خانگی ضمن مشارکت در این اقدام ارزشمند ملی، از منابع درآمدی پایدار آن هم بهرهمند شوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان افزود: مدت زمان برگشت سرمایهگذاری در این طرح سه سال است و دولت تا ۲۵ سال انرژی تولید شده توسط بخش خصوصی یا خانگی را به صورت تضمینی خریداری خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان هم گفت:۷۰۶ نیروگاه خورشیدی انشعابی با ظرفیت ۴/۱۳۶ مگاوات و ۳۷ نیروگاه خورشیدی انشعاب اداری با ظرفیت ۶۵۸ کیلووات فعال هستند
شیرزاد جمشیدی افزود: همچنین عملیات اجرایی چهار مزرعه خورشیدی به ظرفیت ۲۵ مگاوات د استان آغاز شده است.