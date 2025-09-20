به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ محمود رضا صادقی گفت: ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید "رئیسیان" حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیونت مشکوک و آن را متوقف کردند.

وی افزود: پس از هماهنگی‌های لازم از این کامیونت بازرسی شد که ۲۴ موتورسیکلت کراس مینی خارجی همگی فاقد مدارک قانونی کشف شد.

این مقام انتظامی ادامه داد: ارزش موتورسیکلت‌های کشف شده توسط کارشناسان مربوطه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است.