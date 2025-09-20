پخش زنده
امروز: -
برداشت حبوبات در استان چهارمحال و بختیاری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت:کشت حبوبات در این استان در سطح ۱۱هزار و ۵۰۰ تا ۱۲هزار هکتار انجام میشود که ۵۵ تا ۶۰ درصد آن به کشت لوبیا اختصاص دارد.
بهرامی افزود: ارقام مختلف لوبیا شامل چیتی، قرمز، سفید و کرم در استان کشت میشوند که میانگین عملکرد آنها ۲.۹ تن در هکتار است.
وی گفت:طرحهای ارتقاء بهرهوری مانند کشت دو ردیفه بر روی پشته و آبیاری تیپ در سطح ۲هزار و ۶۰۰ هکتار و پروژه تغذیه متعادل در ۳هزار و ۳۵۰ هکتار از مزارع حبوبات استان در حال اجرا است.
بهرامی گفت:همچنین، بیش از دو هزار هکتار از اراضی استان به کشت نخود دیم اختصاص یافته است که عملکرد آن نزدیک به یک تن در هکتار است.