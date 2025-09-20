به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده قرارگاه جهاد تبیین کشور در این مراسم با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه گفت: در این جنگ دشمنان نظام تمام امکانات خود را برای براندازی نظام به کار گرفتند، اما با درایت مقام معظم رهبری و صبر و استقامت مردم دشمن را در رسیدن به اهداف خود ناکام گذاشت.

سردارعظیم ابراهیم پور با بیان اینکه دشمن اصلی ما مثلث زر؛ زور و تزویر است فزود:منظور از زور امریکا و ناتو هستند و تزویرهم ۴۵۰ شبکه معاند مانند بی بی سی ها؛ سی ان ان هاوصدای امریکا است و زرهم خاندان راکفلر‌ها هستند که برای اسرائیل تصمیم می‌گیرند.

وی گفت: بزرگترین عملیات اطلاعاتی امنیتی دنیا در طول تاریخ در جنگ ۱۲ روزه انجام شد و سرویس‌های اطلاعاتی امریکا انگلیس و دیگر قدرت‌های سایبری دنیا به دنبال هک زیرساخت‌های کشور بودند، اما جوانان توانمند کشورمان توانستند در کمترین زمان هک دنیا علیه کشورمان را بشکنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج گلپایگان هم در این مراسم گفت: این یادواره سراغاز یادواره‌های شهرستان گلپایگان در استانه هفته دفاع مقدس است که شامل نشست‌های بصیرتی یادواره‌های شهدا و خدمت رسانی به مردم در در قالب ارود‌های جهادی است

سیدعباس میرکریمی افزود: در این یادواره از کتاب در راه بهشت؛ شامل خاطرات جنگ تحمیلی رزمنده گلپایگانی غلامعلی فصاحت نیزرونمایی شد