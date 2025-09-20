به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس تربیت بدنی وسلامت آموزش وپرورش بویین میاندشت گفت:درقالب طرح شهید سلیمانی دو زمین چمن برای مدارس شهید اشرفی اصفهانی شهر افوس ودبیرستان وحدت بویین میاندشت ساخته شده است.

مهدی شیردل افزود: تا قبل ازاین سرانه ورزشی آموزش وپرورش بویین میاندشت دو دهم مترمربع بود که با راه اندازی این دو زمین چمن به ۶۱ صدم رسیده ودر برنامه‌های آینده تلاش می‌شود سرانه به حد استاندار برسد.