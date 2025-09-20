امروز و فردا درمناطق مرکزی و برخی مناطق جنوبی استان وزش بادمتوسط گاهی نسبتاشدید و گردوخاک رخ می‌دهد.

وزش باد برای مناطق مرکزی و جنوبی سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، بنابر اعلام هواشناسی سیستان و بلوچستان، از دوشنبه تا پنج شنبه بر سرعت وزش باد‌های ۱۲۰ روزه در شمال استان افزوده می‌شود.

تا سه روز آینده در برخی از ارتفاعات جنوبی استان رگبار پراکنده باران، رعدوبرق و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

دریای عمان طی سه روز آینده نسبتا مواج می‌باشد و احتمال رگبار خفیف و پراکنده و رعدوبرق بروی دریا و سواحل دور از انتظار نیست.

شنبه و یکشنبه افزایش دما و از دوشنبه کاهش دما در نیمه شمالی استان انتظار می‌رود.