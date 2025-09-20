به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس ستادزکات استان درجلسه شورای زکات بویین میاندشت گفت: دراصفهان ماهانه ۱۵ تن شیر از دامداری‌ها درقالب زکات مستحبی جمع آوری ودرکارخانه‌های لبنیاتی تبدیل به پنیر و بین نیازمندان همان منطقه توزیع می‌شود.

حجت الاسلام غلامحسین رنجبر افزود: در اردستان ۲۵۰۰ اصله درخت پسته ودر سمیرم ۲۴۰۰ اصله درخت سیب برای زکات درنظر گرفته شده است و موقع برداشت بخشی از محصول ازسوی باغداران به عنوان زکات مستحبی در اختیار شورای زکات قرار می‌گیرد که در آمد حاصل از فروش آن صرف تامین جهیزیه، کمک به فقرا ودرمان نیازمندان می‌شود.

دراین جلسه سعید اصلانی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بویین میاندشت هم گفت: پارسال ۲۲ میلیاردریال زکات در شهرستان بویین میاندشت جمع آوری شد.

وی اضافه کرد: دربرنامه عملیاتی امسال هم جمع آوری ۳۲ میلیارد ریال زکات پیش بینی شده است که درشش ماه اول سال نیمی از آن محقق شده است.