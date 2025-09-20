به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس پلیس راهرو فارس گفت: همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، پلیس راهرو تمام توان خود را برای تسهیل تردد‌ها و ایجاد انضباط شهری به میدان آورده است.

سرهنگ کریمی با اشاره به مصوبه شورای ترافیک استان افزود: تغییر ساعت کاری برخی ادارات خدمات رسان از ساعت ۷ به ۸ صبح و شناور کردن ساعت شروع برخی مدارس در نقاط پر ترافیک شهر از تمهیدات اندیشیده شده برای تسهیل تردد‌های شهری است.

وی همچنین از کاهش ۳۰ در صدی تصادفات منجر به فوت در ۲ ماه اخیر نسبت به مدت مشابه پارسال خبر داد.

رئیس پلیس راهرو فارس از رسانه‌ها خواست در انعکاس اخبار تصادفات ضمن ارائه نکات هشدار دهنده، از عادی انگاری تصادفات بپرهیزند و پلیس را در شناسایی نقاط حادثه خیز و تخلفات رانندگی همراهی کنند.