به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی گفت: در آستانه بازگشایی مدارس کاروان تجهیزات ورزشی با عنوان مهر بانشاط به بیش از دوهزار و ۱۰۰ مدرسه استان ارسال شد.

علی اکبر صمیمی، در حاشیه ارسال این تجهیزات به مدارس افزود: تجهیزات ورزشی ارسالی شامل بیش از ۱۰ قلم از جمله توپ و تور، طناب ورزشی، دروازه فوتسال و هندبال و انواع موانع ورزشی به ارزش ۲۲۰ میلیارد ریال است.

صمیمی اظهار کرد: این تجهیزات در مناطق ۲۵ گانه آموزش و پرورش استان با اولویت مناطق محروم در بیش از دوهزار و ۱۰۰ مدرسه آذربایجان‌غربی توزیع می‌شود.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان‌غربی اضافه کرد: این تجهیزات با هدف تأمین وسایل و تجهیزات مورد نیاز مدارس برای اجرای کلاس تربیت بدنی، پویایی و بالندگی دانش آموزان و نیز تأمین بهداشت و سلامت آنان در مدارس توزیع خواهدشد.