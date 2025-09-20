لایحه دو فوریتی خرید ۸۰ دستگاه اتوبوس درون شهری جدید، در جلسه شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، در جلسه شورای اسلامی شهر مشهد، لایحه خرید اتوبوس بررسی و با تصویب آن، به شهرداری مشهد اجازه داده شد، با هدف توسعه ناوگان و سرویس‌دهی در خطوط پرتردد، ۵۰ دستگاه اتوبوس ۱۲ متری و ۳۰ دستگاه اتوبوس دوکابین ۱۸ متری به ارزش مجموعا ۱۲ هزار و ۶۵۰ میلیارد ریال خریداری شود.

همچنین در لایحه دیگری با موافقت اعضای شورا، ایستگاه ۱۸ آتش‌نشانی مشهد به نام آتش‌نشان فداکار «رضا فخریان» که چند روز قبل در عملیات مهار آتش سوزی در مشهد جان باخت، نامگذاری شد.

در این جلسه لایحه قرارداد تدارک، ساخت، حمل، نصب، راه‌اندازی و تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب نامتمرکز سیدی مشهد، به ارزش هفت هزار میلیارد ریال نیز بررسی و مصوب شد.

رییس شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این نشست اظهار کرد: در این هفته، شاهد افتتاح و بهره‌برداری معراج شهدا به عنوان یکی از ۴۷ طرح محوری شهر هستیم.

حسن موحدیان افزود: این مکان به عنوان میراث معنوی و فرهنگی شورای ششم و ادای دینی هرچند کوچک توسط مدیریت شهری به مقام والای شهیدان قلمداد می‌شود و به عنوان یک مرکز فرهنگی و تربیتی نقش‌آفرینی ویژه خواهد کرد.

در جلسه امروز همچنین از دانش آموزان مشهدی که در کنکور امسال رتبه‌های برتر را کسب کردند، قدردانی شد.

«حسین دولتی جوان» رتبه سه و «امیرمحمد توانا» رتبه چهار رشته ریاضی و فنی، «آریانا امامی» رتبه سه و «متین مهدوی مقدم» رتبه شش علوم تجربی و «علی بهمن آبادی» رتبه ۹ علوم انسانی تجلیل شدند.

از «آترینا فرحمند» رتبه یک علوم تجربی نیز به طور غیابی تجلیل به عمل آمد.