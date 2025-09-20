پخش زنده
شناسایی زودهنگام علائم شروع آلزایمر و اجرای راهکارهای درمانی مناسب میتواند در کاهش سرعت پیشرفت بیماری و بهبود کیفیت زندگی بیماران مؤثر است.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما بوشهر، آلزایمر یکی از شایعترین بیماریهای تحلیلبرندهی مغز است که بهتدریج حافظه، تفکر و توانایی انجام فعالیتهای روزمره را مختل میکند. در مراحل اولیه، فراموشیهای خفیف ظاهر میشود، اما با پیشرفت بیماری، فرد حتی نام عزیزان خود را فراموش کرده و در انجام سادهترین کارها ناتوان میشود.
آلزایمر شایعترین نوع زوال عقل است که حافظه، افکار، مهارتهای کلامی و قضاوت، درک مطلب و به طور کلی عملکرد شناختی بیمار را تحت تاثیر قرار میدهد.
مواجه شدن با چالشهایی در برنامهریزی و حل مشکلات، دشواری در انجام کارهای عادی، اختلالات زبان گفتاری و نوشتاری، سردرگمی مکانی و زمانی، مشکلات ادراک دیداری و ارتباطات فضایی، ضعف یا کاهش قضاوت، کنارهگیری از فعالیتهای کاری و اجتماعی، تغییرات در حالات، رفتار و شخصیت، گم کردن اشیا و فراموشی از علائم و نشانههای بیماری آلزایمر است.
سبک زندگی از مهمترین عوامل خطرآفرین برای آلزایمر است. عوامل مانند تغذیه ناسالم، کمبود فعالیت بدنی، فشار خون بالا، و دیابت میتوانند احتمال ابتلا به این بیماری را افزایش دهند. مصرف زیاد قند و چربیهای ترانس باعث افزایش التهاب در مغز میشود و به همین دلیل، عملکرد آن را مختل میکند. همچنین، افرادی که بهطور منظم ورزش نمیکنند و سبک زندگی غیرفعالی دارند، جریان خون به مغز را کاهش داده و این امر به فرسایش سلولهای مغزی کمک میکند.
کاهش استرس، ورزش منظم، داشتن روابط اجتماعی قوی، خواب کافی، کاهش کلسترول بد و فشار خون از جمله روشهای مقابله با آلزایمر است.
این بیماری بیشتر افراد بالای ۶۵ سال را درگیر میکند، بهطوری که از هر ۱۰ نفر در این گروه سنی، یک نفر مبتلا میشود. با افزایش سن، احتمال ابتلا بیشتر میشود، بهگونهای که تقریباً یکسوم افراد بالای ۸۵ سال به این بیماری دچار میشوند
در برخی موارد نادر، آلزایمر پیش از ۶۵ سالگی و معمولاً در دههی ۴۰ یا ۵۰ زندگی بروز میکند که به آن آلزایمر زودرس گفته میشود. این نوع بیماری کمتر از ۱۰ درصد کل موارد را شامل میشود و معمولاً پیشرفت سریعتری دارد. شناسایی زودهنگام علائم شروع آلزایمر و تصمیم راهکارهای درمانی مناسب میتواند در کاهش سرعت پیشرفت بیماری و بهبود کیفیت زندگی بیماران مؤثر باشد.