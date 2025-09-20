تیم هندبال کمتر از ۱۷ سال ایران، با نتیجه‌ای پرگل اردن، میزبان مسابقات قهرمانی آسیا را شکست داد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات هندبال قهرمانی کمتر از ۱۷ سال آسیا، تیم‌ملی هندبال پسران ایران عصر امروز در دومین دیدار خود در در دور دوم، میزبان را با نتیجه قاطعانه ۲۲-۴۲ شکست داد تا ۲ امتیاز این بازی را نیز کسب کند.

ملی‌پوشان کشورمان که دیروز مقابل تیم سرشناس کویت چهارمین پیروزی خود در مجموع و اولین برد در مرحله دوم را کسب کرده بودند، امروز از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران برابر اردن میزبان به میدان رفتند و با اختلاف ۲۰ گل، حریف خود گلباران کردند.

تیم هندبال کشورمان فردا در آخرین دیدار خود در دور دوم با قطر بازی خواهد کرد و تنها یک گام تا رسیدن به نیمه‌نهایی فاصله دارد.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی پسران کمتر از ۱۷ سال آسیا از ۲۴ شهریور به میزبانی اردن آغاز شده و روز ۳ مهر با معرفی قهرمانی به پایان می‌رسد.