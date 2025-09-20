پخش زنده
کلاسهای دو نفره عشایری کلات در سال تحصیلی جدید برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان کلات گفت: در شهرستان کلات، ده مدرسه ابتدایی در مناطق روستایی و عشایری با تنها دو دانشآموز به فعالیت خود ادامه میدهند تا کودکان مناطق کمبرخوردار از تحصیل و همراهی معلمان دلسوز محروم نشوند.
رمضان پروانه گفت: این دانشآموزان تا پایه ششم در این مدارس تحصیل میکنند و پس از آن برای ادامه تحصیل وارد مدارس شبانهروزی میشوند و از تمامی امکانات آموزشی رایگان بهرهمند میشوند.
مدیر آموزش و پرورش کلات اضافه کرد: پراکندگی جمعیت در مناطق روستایی و محدودیت فضای آموزشی، ما را موظف میکند تا حتی کوچکترین کلاسها را فعال نگه داریم.