به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ استاندار آذربایجان‌غربی در بازدید از مرز کیله سردشت با انتقاد از وضعیت موجود، ضمن صدور دستور برای برگزاری جلسه‌ ساماندهی مرز کیله، بر رفع نواقص در این نقطه مرزی برای ارائه خدمات بهترتأکید و برای آن ضرب‌الاجل دو ماهه تعیین کرد.

رضا رحمانی، ‌از عدم حصارکشی و قرارگیری سازه‌های استاندارد در محوطه کیله سردشت انتقاد کرد و افزود:‌ مقرر بود تا پایان خردادماه امسال، سازه‌های استاندارد به جای کانکس‌های موجود در این مرز نصب شود که هیچ اقدامی نشده است و مسئولان دو ماه فرصت دارند تا نواقص موجود در این نقطه مرزی را رفع کنند و پس از آن هیچ عذری پذیرفتنی نیست.

رحمانی، همچنین در دیدار چهره به چهره با کولبران و مسافران در این نقطه مرزی متوجه توقیف بارکولبران و انتقال آن به انبار شد و در همان لحظه از عدم اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان انتقاد کرد و دستور برداشتن محدودیتهای غیرقانونی را داد.

وی، ضمن تذکر به مسئولان مرز، از آنان خواست برابر قانون و مقررات عمل و از گذاشتن چوب لای چرخ زندگی مردم این منطقه خودداری کنند.

پس از این جلسه، دستگاههای اجرایی مرتبط با مرز کیله سردشت، جلسه‌ای اختصاصی برای برنامه زمان بندی اصلاح و تکیمل زیرساختهای مرز کیله تشکیل دادند.