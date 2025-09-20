به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،حسینعلی امیری استاندار فارس در مراسم تکریم و معارفه فرماندار ویژه شهرستان‌ جهرم گفت: شخصیت‌های بزرگی در شهرستان جهرم پرورش یافته‌اند و در دوران انقلاب اسلامی نیز شاهد مسئولیت اجرایی شخصیت‌های جهرمی در سطوح کلان کشوری بودیم که خدمات قابل توجهی را به کشور دارند.

او افزود: پیش از این نیز زیرساخت‌های عمرانی شهرستان جهرم به همت محمدرضا رضایی نماینده مردم شهرستان‌های جهرم و خفر در مجلس فراهم شده است.

حسینعلی امیری ادامه داد: از سجاد مطهرنیا فرماندار جدید جهرم به عنوان یک جوان تحصیل کرده انتظار داریم که مدیریتی مبتنی بر داده‌های علمی داشته باشد.

استاندار فارس به فرماندار جدید شهرستان جهرم توصیه کرد برنامه‌های جامعی برای حمایت از معیشت مردم، الزام بانک‌ها به مسئولیت‌پذیری بیشتر، اعطای وام‌های کم بهره اشتغال‌زایی، نظارت دقیق بر تنظیم بازار، حمایت از سرمایه‌گذاری، جلب اعتماد عمومی، مدیریت فضای روانی جامعه، ایجاد کارگروه‌ها برای استفاده از خردجمعی و تقویت پاسخگویی به مردم داشته باشد.

امیری در پایان گفت: از زحمات حسن شعبانی فرماندار سابق جهرم که بسیار پرتلاش بود تشکر می‌کنم و برای سجاد مطهرنیا آرزوی توفیق در خدمت‌رسانی دارم.