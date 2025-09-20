پخش زنده
استاندار آذربایجانغربی در بازدید از شهرک گلخانهای خلیفهلو بر اهمیت توسعه کشاورزی مدرن و گلخانهای در استان تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ استاندار آذربایجانغربی در جریان این بازدید، بر اهمیت توسعه کشاورزی مدرن و گلخانهای در استان و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی برای اشتغال و صادرات تأکید کرد.
این شهرک گلخانهای با مساحت ۳۵ هکتار در راستای تولید انواع محصولات سبزی و صیفی و گیاهان دارویی فعالیت کرده و پیشبینی میشود سالانه ۷ هزار تن محصول تولید کند.
این طرح نقش مهمی در اشتغالزایی داشته و در حال حاضر ۲۷۰ نفر در این مجموعه مشغول به کار هستند.
شهرک گلخانهای خلیفهلو با سرمایهگذاری ۵۷۰ میلیارد تومانی تاکنون پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی داشته و نیازمند دریافت ۱۵۰ میلیارد تومان تسهیلات است.