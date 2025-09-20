صدور هشدار نارنجی بروز گرد و خاک در البرز
هواشناسی البرز با اعلام هشدار سطح نارنجی اعلام کرد:با توجه به فعالیت کانونهای گرد و غبار در کشور عراق و جهت باد غربی گردوخاک و غبار کاهش کیفیت هوا در استان البرز مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، هواشناسی البرز اعلام کرد: با توجه به نزدیک شدن موج ناپایدار و تشدید گرادیان فشار در منطقه البرز مرکزی افزایش سرعت وزش باد همراه با گردوخاک و غبار کاهش کیفیت هوا در منطقه و استان پیش بینی میشود.
گفتنی است با توجه به فعالیت کانونهای گرد و غبار در کشور عراق و جهت باد غربی تداوم آلودگی تا صبح دوشنبه در منطقه مورد انتظار است.
هواشناسی البرز درباره کاهش کیفیت هوا به سبب افزایش غلظت آلایندهها سقوط اشیاء از ارتفاعات شکستن نهال و درختان فرسوده خسارت به سازههای موقت آسیب به تاسیسات و سازههای سبک اختلال در ناوگان حمل و نقل به سبب کاهش دید به شهروندان هشدار داد.