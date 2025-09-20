صدور هشدار نارنجی بروز گرد و خاک در البرز

هواشناسی البرز با اعلام هشدار سطح نارنجی اعلام کرد:با توجه به فعالیت کانون‌های گرد و غبار در کشور عراق و جهت باد غربی گردوخاک و غبار کاهش کیفیت هوا در استان البرز مورد انتظار است.