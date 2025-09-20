با پایان برداشت ارقام زودرس و میان رس، برداشت ارقام دیررس هلو در استان شروع شده و بیشترین سطح تحت کشت در روستای اناج شهرستان خنداب قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی خنداب سطح باغات هلوی این شهرستان را هزار و ۵۰۰ هکتار عنوان کرد و گفت: به طور متوسط در هر هکتار سالانه ۲۲ تا ۲۵ تن محصول برداشت می‌شود اما با توجه به سرمازدگی امسال، میزان تولید کاهش داشته است.

مهدی جودکی افزود: شهرستان خنداب با تولید سالانه حدود سه هزار تن هلو، قطب تولید این محصول در استان است که امسال به دلیل سرمازدگی این میزان به هزار و ۳۰۰ تا هزار و ۴۰۰ تن کاهش یافته است.

او ادامه داد: هلوی شهرستان خنداب بیشتر از ارقام کاردی، زعفرانی و هلوی انجیری است و هلوی برداشت شده به استان‌های همجوار از جمله قم، تهران و همدان ارسال می‌شود.

کارشناس مسئول تولیدات گیاهی جهادکشاورزی خنداب نبود کارخانه فرآوری را از جمله مشکلات این منطقه عنوان کرد و افزود: احداث کارخانه فرآوری در شهرستان هم باعث کمتر شدن ضایعات محصول می‌شود و هم موجب اشتغالزایی در منطقه خواهد شد.

سطح باغات هلوی استان سه هزار و ۶۰۰ هکتار است و پیش بینی می‌شود امسال حدود ۵۰ هزار تن محصول برداشت شود.

برداشت هلو در استان تا اواسط مهر ماه ادامه دارد، محصولی که به خاطر سرمازدگی امسال تولید آن حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است.