به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ اسماعیل نادری رئیس هیأت بدنسازی و پرورش اندام گلستان گفت: این رقابت در رشته‌های فیزیک، فیزیک کلاسیک، بادی‌کلاسیک، پرورش اندام و ماسکولار و در سه رده سنی جوانان، بزرگسالان و پیشکسوتان بر اساس مقررات فدراسیون جهانی IFBB برگزار شد.

او ادامه داد: در این رویداد ۸۴ ورزشکار در قالب ۱۲۴ وزن به رقابت پرداختند و در نهایت برترین‌های اورال معرفی شدند.

در اورال فیزیک، سید امیرمحمد طباطبایی، در اورال فیزیک کلاسیک، شاهین علیزاده، در اورال بادی‌کلاسیک، محمد حسنی و در اورال پرورش اندام، فرهاد شادنام برترین‌های این رقابت‌ها معرفی شدند.

نادری اعلام کرد: برای نفرات برتر جوایز ارزنده‌ای در نظر گرفته شده است که قهرمانان اورال هر رشته ۸۰۰ میلیون ریال و نفرات نخست چهار وزن اصلی ۲۰۰ میلیون ریال جایزه نقدی دریافت کردند.

همچنین تیم‌های گرگان، علی‌آباد و گنبد به ترتیب مقام‌های اول تا سوم تیمی را کسب کردند.

وی با اشاره به روند رو به رشد هیأت بدنسازی گلستان افزود: این هیأت توانسته جایگاه خود را از رتبه ۲۶ کشور به رتبه ششم ارتقا دهد و امیدواریم با تداوم این روند، در آینده جزو سه استان برتر ایران قرار بگیریم.

نادری در پایان خاطرنشان کرد: این رقابت‌ها علاوه بر جنبه قهرمانی، فرصتی برای شناسایی استعداد‌های تازه، ارتقای جایگاه استان در سطح ملی و اعزام نفرات برتر به مسابقات انتخابی کشوری است.