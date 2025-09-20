پخش زنده
در روز اول مهر ،حجم ترافیک شهر مشهد ۲۵ درصد افزایش می یابد و پلیس راهور آمادگی ایجاد انضباط ترافیکی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس راهور مشهد گفت: ۱۰ روز ابتدایی مهرماه، زمان کلیدی برای انضباط ترافیکی است و تا تعیین و تکلیف نهایی سرویسهای مدارس، والدین اغلب فرزندان خود را به مراکز آموزشی میرسانند و همین مسئله در ایجاد ترافیک نقش پررنگی دارد.
سرهنگ محسن موسی آبادی افزود: دستورالعملهای لازم به سرویسهای مدارس ابلاغ شده است تا در مقابل درب مدرسه پارک نکرده و با ۵۰ تا ۱۰۰ متر از مدرسه مستقر شوند تا به انضباط ترافیکی در نزدیکی اماکن آموزشی شهر مشهد کمک شود.
او در مورد خیابانها و معابر پرتردد در آستانه اول مهر گفت: بلوار سجاد در خیابانهای بهارستان و بزرگمهر، میدان آزادی و بزرگراه آزادی، بلوار وکیل آباد و بلوار هفتم تیر، از جمله اماکن پرتردد و پر ترافیک در هفته اول مهرماه است که پلیس ضمن انجام تمهیدات لازم و استقرار تیمهای پلیس راهور در این مناطق سعی در ایجاد انضباط ترافیکی و روانسازی آن خواهد داشت.