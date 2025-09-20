به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی با عنوان «مهر با نشاط» امروز طی مراسمی هماهنگ در سراسر کشور، بین ۱۵ ناحیه و منطقه آموزش‌وپرورش استان اصفهان توزیع شد.

مدیرکل نوسازی مدارس استان گفت: بخشی از تجهیزات شامل ۳۲ قلم کالای ورزشی و ۷ قلم کالای بهداشتی در قالب ۲۵۰۰ بسته ورزشی ـ بهداشتی در اختیار مناطق و نواحی قرار گرفت.

ناصر فتحی افزود: ارزش این تجهیزات بیش از ۲۳۰ میلیارد ریال برآورد شده و مقرر است فردا نیز توزیع میان سایر مناطق استان انجام شود.

از ابتدای سال‌جاری تاکنون ۴۳۰ ابزار و تجهیزات آموزشی، کمک آموزشی، اداری، فناوری و هنرستانی به مدارس استان ارسال شده است.

آیین اعزام کاروان تجهیزات به مدارس استان اصفهان، امروز همزمان با سراسر کشور از طریق برقراری ارتباط برخط(آنلاین) با مراسمی در تهران با حضور وزیر آموزش و پرورش صورت گرفت.