استاندار خراسان رضوی بر ضرورت همکاری بانک‌ها و داشتن وحدت رویه در پرداخت تسهیلات طرح ملی مسکن، تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، غلامحسین مظفری روز شنبه در نشست شورای هماهنگی بانک‌ها و شورای مسکن خراسان رضوی در محل استانداری گفت: داشتن وحدت رویه بین بانک‌ها و نیز یک بانک با شعبات خود در استان، برای یکسان سازی شیوه پرداخت تسهیلات، باعث می‌شود پرداخت تسهیلات و نحوه اجرای طرح نهضت ملی مسکن سرعت بگیرد.

او افزود: اگر بانکی بتواند بیشتر از ۵۰ درصد در حوزه پرداخت تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن عملکرد داشته باشد، سایر بانک‌ها نیز می‌توانند عملکرد خود را در این حوزه افزایش دهند.

این مسئول با اشاره به تعداد زیاد متقاضیان این طرح، تصریح کرد: علت اینکه عمده این افراد نتوانسته‌اند تسهیلات دریافت کنند، به سبب نقص در مدارکشان بوده است، بنابراین باید مدیریت واحدی در حوزه پرداخت تسهیلات ایجاد شود.

عملکرد مطلوب بانک‌های استان در امضای قرارداد با متقاضیان

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در دی ماه پارسال، رییس کل بانک مرکزی مصوبه‌ای ابلاغ کرد مبنی بر اینکه بانک‌ها در مدت ۸۰ روز، با متقاضی طرح نهضت ملی مسکن که آورده بالای ۴۰ میلیون تومان دارد یا متقاضی در بانک‌های قرض الحسنه رسالت، مسکن و کشاورزی است، قرارداد امضا کنند و این موضوع به قید فوریت توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین تکلیف شود.

وحید داعی افزود: بر این اساس، ۴۱۱ هزار و ۳۸۲ نفر متقاضی در اولویت قرار گرفتند که سهم هر یک از بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات به این افراد مشخص شد.

وی اظهار کرد: سهم خراسان رضوی از این تعداد، ۱۶ هزار و ۳۵۰ نفر است که از این تعداد، بانک‌ها (۱۶ بانک) تاکنون با دو هزار و ۸۷۲ نفر قرارداد بسته‌اند و عملکرد بانک‌های کشور تاکنون در خصوص امضای قرارداد با افراد تعیین شده، حدود ۳۴ درصد و عملکرد بانک‌های خراسان رضوی ۵۳ درصد بوده است.

به گفته وی، در میان بانک‌های خراسان رضوی، بیشترین عملکرد را بانک‌های ملی و تجارت با بیش از ۵۰ درصد داشته‌اند.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی سهم مشخص شده دولت برای نهضت ملی مسکن در استان را ۳۹۱ هزار واحد و تعداد افراد در صف انتظار برای امضای قرارداد و دریافت تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن را ۲۱ هزار و ۵۸۲ نفر ذکر کرد و گفت: تاکنون عملکرد بانک‌ها در خصوص پرداخت تسهیلات به طرح نهضت ملی مسکن در استان ۱۸ و نیم درصد بوده است.

هزینه‌های جانبی، مانع پیش رفتن طرح نهضت ملی مسکن

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان رضوی نیز در این نشست درباره عملکرد طرح ویژه نوسازی و بهسازی مسکن روستایی، گفت: سهم بنیاد مسکن در استان از محل اعتبارات پارسال، ۱۳ هزار و ۲۱۳ متقاضی بوده که از این تعداد، تاکنون هشت هزار و ۳۹۱ متقاضی برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها معرفی و با دو هزار و ۶۳۰ متقاضی قرارداد امضا شده و این معادل ۳۶ درصد عملکرد است.

سیدخلیل منبتی به افزایش هزینه‌های جانبی طرح‌های ملی مسکن اشاره کرد و افزود: افزایش هزینه‌های جانبی باعث شده است که اغلب واحد‌ها تا مرحله فونداسیون بیشتر پیش نرود، این در حالی است که بنیاد مسکن در بیشتر شهر‌ها و روستا‌های استان طرح‌های مسکن متعددی در دست ساخت دارد، بنابراین از بانکها، تسریع در پرداخت تسهیلات و از متولیان، کاهش هزینه‌های جانبی ساخت مسکن را خواستار هستیم.

در ادامه این نشست مدیران بانک‌های عامل به تشریح دلایل خود در کندی پرداخت تسهیلات به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن و راهکار‌ها برای تسریع در این بخش پرداختند.