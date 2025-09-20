پخش زنده
تیم ملی والیبال لهستان با شکست کانادا به مرحله یک چهارم نهایی رقابتهای قهرمانی مردان جهان صعود کرد تا حریف ترکیه در مرحله دوم حذفی شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دیدارهای مرحله نخست حذفی مسابقات قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵ از امروز (شنبه ۲۹ شهریور) آغاز شد و با هشت دیدار در مدت چهار روز پیگیری میشود.
تیمهای لهستان و ترکیه در چارچوب دیدارهای این مرحله از ساعت ۱۵:۳۰ دقیقه امروز در مانیل به مصاف یکدیگر رفتند که عقابهای لهستانی سه بر یک حریف خود را شکست دادند.
تیم ملی والیبال کانادا در ست دوم ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید، اما در سه ست اول، سوم و چهارم به ترتیب با امتیازهای ۲۵ بر ۱۸، ۲۵ بر ۲۰ و ۲۵ بر ۱۴ نتیجه را واگذار کرد تا به کار خود در این رقابتها پایان دهد.
لئون اسطوره تیم لهستان در دیدار با کانادا سرویس با سرعت ۱۳۱ کیلومتر ثبت کرد، اما بازهم به رکورد قبلی خودش که ۱۳۸ کیلومتر بود، نرسید.
لهستان در گروه دوم مرحله مقدماتی با سه برد و ۹ امتیاز از شکست تیمهای هلند، قطر و رومانی به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله نخست حذفی شد.
این تیم که امروز با شکست کانادا مجوز حضور در مرحله دوم حذفی را به دست آورد و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف ترکیه میرود.
تیم ملی والیبال ایران سهشنبه یکم مهر در چارچوب مرحله یک هشتم نهایی قهرمانی جهان به مصاف صربستان میرود.