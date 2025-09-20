به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ رئیس فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان در مراسم افتتاحیه سالن آمادگی جسمانی مجموعه ورزشی ناشنوایان آذربایجان عربی بااشاره به اینکه اعضا هیات‌های شهرستان‌ها باید مشکلات را شناسایی و موفقیت‌های خود را افزایش دهند گفت: ورزش برای این قشر یک درمان است گفت: مجموعه فدراسیون با این دیدگاه به ورزش ناشنوایان می‌پردازد و امیدوارم بتوانیم در آینده نیز آن را توسعه دهیم.

مصطفی نکو لعل آزاد همچنین درمجمع عمومی و سالیانه هیات ورزش‌های ناشنوایان آذربایجان عربی به تشکیل مجمع در حمایت از قهرمانان ورزشی تاکید کرد.

محمدپرگر رئیس کنفدراسیون ورزش ناشنوایان آسیا مراسم افتتاح سالن بدنسازی وآمادگی جسمانی ناشنوایان گفت: ورزش ناشنوایان یک مجموعه ورزشی بزرگ است و مطالبات این ورزشکاران باید از بدنه این مجموعه حل شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان بااشاره به اینکه آذربایجان غربی خودش رو به عنوان یک استان بین الملل در ورزش‌های کشور معرفی کرده و بیشترین اتفاقات مهم مسابقات بین المللی از سطح جهانی بین المللی در این استان رخ داده است.

سجاد بیرامی افزود: پیشرفتی که امروز در ورزش آذربایجان غربی در همه ابعاد بی سابقه بوده است توسعه درزیرساخت‌ها در همه شهرستان‌ها بالای ۱۰ طرح زیرساختی تعریف شده است.

وی افزود : دریک سال اخیر ۵۹ طرح افتتاحی داشتیم وتا پایان سال ۳۰ طرح ورزشی افتتاح خواهد شدکه بخش مهمی از آنها مربوط به ورزش‌های انفرادی است.

رئیس هیات ورزش‌های ناشنوایان استان بااشاره به اینکه باوجودمشکلات بیش از سه میلیارد تومان فقط برای حوزه زیرساخت ورزشی مجموعه صرف شده است گفت: با کمک به همراهی مجموعه اداره کل و راهبری مجموعه مدیریتی استان این امر محقق ومیسر شده است.

عبدالسلام معروفی افزود: سال گذشته چند تا افتخار هم در حوزه ورزش قهرمانی کسب کردیم در استان آذربایجان غربی برای چندمین بار دارنده مدال المپیک مدال جهان مدال آسیا مدال ملی بودن سال گذشته موفق شدند مجددا کسب مقام قهرمانی آسیا رو در بدترین شرایط کسب کنند.