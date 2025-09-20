تایید ۵۱ طرح با هدف رونق تولید دام در کوهسرخ
۵۱ طرح با هدف رونق تولید دام و حمایت از تولیدکنندگان کوهسرخی، تایید و برای دریافت تسهیلات به بانک عامل معرفی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کوهسرخ گفت: در پنجمین کارگروه استانی بررسی تسهیلات پرواربندی، این تعداد طرح دامداری روستایی مجموعا با اعتبار ۵۹ میلیارد ریال، بررسی شد و مورد تایید اعضا قرار گرفت.
حجت صفرنژاد با اشاره به اهمیت این تسهیلات در رونق تولید دام در شهرستان، ابراز امیدواری کرد با پرداخت این تسهیلات، واحدهای پرواربندی دام سبک و سنگین دارای مجوز که در سالهای گذشته راکد و غیرفعال بودند، مجدداً به چرخه تولید بازگردند.
او تاکید کرد: تخصیص این تسهیلات، گامی مهم در راستای خودکفایی در تولید گوشت و تامین نیازهای داخلی شهرستان و استان است و انتظار میرود تأثیر مثبتی بر افزایش تولید و اشتغال در این حوزه داشته باشد.
به گفته این مسئول، این طرحها از میان طرحهای ثبتنامشده در سامانه سیتا انتخاب شدهاند و با تایید کارگروه استانی، به بانک عامل معرفی میشوند تا مراحل پرداخت تسهیلات به آنها انجام شود.