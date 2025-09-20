به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، آقای ملانوری شمسی در شورای آموزش و پرورش استان همدان که با محوریت توسعه عدالت در فضا‌های آموزشی و پرورشی با مشارکت مردم برگزار شد، از مدیرکل نوسازی مدارس در جذب مشارکت‌های مردمی، قدردانی کرد و افزود: ۶۳۵ کلاس درس در ۱۰۸ مدرسه ناایمن استان با محوریت و مشارکت مردم در حال نوسازی است.

او همچنین با اشاره به اینکه مدیریت محله محور، با بهره گیری از تجارب بسیج و بهره مندی از قشر‌های مختلف مردم تاکید رئیس‌جمهور است، گفت: راه‌های مختلف تامین منابع و مشارکت‌های مردمی، از جمله زکات، خمس، وقف، هبه و... در قرآن آمده است.

استاندار بر آموزش تفکر توسعه به کودکان، کیفیت بخشی آموزش و مهارت آموزی در مدارس هم تاکید کرد و افزود: همدان از استان‌های باهوش کشور است و در المپیاد‌ها و آزمون سراسری سال آینده، باید رتبه‌های برتر را کسب کنیم.

آقای شهلایی مدیرکل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس استان هم، از جذب ۸۷۹ میلیارد تومان اعتبارات در سال تحصیلی جاری خبر داد و گفت: با راه اندازی پویش‌های مختلف و جذب مشارکت‌های مردمی تا مهر سال آینده ۷ مدرسه در شهر همدان تکمیل خواهد شد.

آقای صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی هم بر رفع مشکلات معیشتی معلمان و تقویت محتوا‌های آموزشی تاکید کرد.