به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، جهانبخش میرزاوند رئیس سازمان امور عشایر ایران در سفر خود به استان فارس در شهر صدرا حضور یافت و برای بررسی مسائل و مشکلات عشایر این استان پای صحبت‌های آنان نشست.

وی گفت: در کوتاه مدت راه‌اندازی پست عشایری و دفاتر خدمات الکترونیک، اصلاح قانون بیمه اجتماعی عشایری و بیمه دام عشایر اجرایی می شود.

میرزاوند با اشاره به درخواست های عشایر درخصوصص حل مشکلات راه های عشایری افزود: طرح توسعه راه‌های دسترسی عشایر و نشانه گذاری این راه‌ها در دستور کار قرار دارد.