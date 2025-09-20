پخش زنده
رئیس سازمان امور عشایر ایران: تمهیدات لازم برای تامین آب و نهاده های دامی عشایر اندیشیده می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، جهانبخش میرزاوند رئیس سازمان امور عشایر ایران در سفر خود به استان فارس در شهر صدرا حضور یافت و برای بررسی مسائل و مشکلات عشایر این استان پای صحبتهای آنان نشست.
وی گفت: در کوتاه مدت راهاندازی پست عشایری و دفاتر خدمات الکترونیک، اصلاح قانون بیمه اجتماعی عشایری و بیمه دام عشایر اجرایی می شود.
میرزاوند با اشاره به درخواست های عشایر درخصوصص حل مشکلات راه های عشایری افزود: طرح توسعه راههای دسترسی عشایر و نشانه گذاری این راهها در دستور کار قرار دارد.