با حضور استاندار آذربایجانغربی، عملیات اجرایی مرحله دوم توسعه پروژه تولید نشاسته و گلوتن گندم در نقده آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ عملیات اجرایی مرحله دوم توسعه پروژه تولید نشاسته و گلوتن گندم در نقده با سرمایهگذاری دوهزار میلیارد تومان و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برای ۴۰۰ نفر با ظرفیت سالانه تولید ۳۵ هزار تن آغاز شد.
رضا رحمانی، استاندار آذربایجانغربی در این مراسم، سرمایهگذاری را یک ضرورت دانست و با بیان اینکه شعار سال رهبری، چراغ راه است، گفت: برای ارزیابی ادارهها چند شاخص تعریف شده، اما شاه بیت این شاخصها توجه به جذب سرمایهگذار است.
رحمانی، با بیان اینکه جذب سرمایهگذار در استان در اولویت قرار دارد، افزود: مانع تراشی در مسیر جذب سرمایهگذاری قابل قبول و پذیرفتنی نیست.
وی، با بیان اینکه ایجاد اشتغال در استان یک ضرورت است، گفت: رونق اشتغالزایی و حمایت از سرمایهگذار برای استان یک تکلیف است و این امر باید با جدیت دنبال شود.
استاندار آذربایجان غربی، افزایش ظرفیت تولید را عامل مهمی در کاهش نوسانات قیمت و تورم اعلام و اظهارکرد: تقویت سرمایهگذاری سیاست و اولویت دولت چهاردهم است.
رحمانی، بر لزوم اتمام پروژههای ناتمام به ویژه درحوزه راه تأکید کرد و گفت: اتمام پروژههای حوزه راه در استان باید به جد در دستور کار قرار گیرد.
استاندار آذربایجان غربی، با اشاره به سهمیه ۴۵۰ میلیون دلاری استان در رویه جدید تجاری تصریح کرد: نقده از موقعیت جغرافیایی خوبی برخوردار است و رونق تجارت در این منطقه به جد پیگیری شود.
وی، بر لزوم مصرف بهینه آب در حوزههای مختلف به خصوص کشاورزی تأکید کرد و گفت: با فرهنگسازی، برای کاهش مصرف آب و کمک به احیای دریاچه ارومیه باید از توان مردمی استفاده کرد.
استاندار آذربایجان غربی یاد آور شد: دولت برای احیای دریاچه ارومیه در حوزه کشاورزی با هدف مصرف بهینه و اصلاح الگوی کشت برنامه دارد و به سمت هر فردی که در این مسیر میتواند اثرگذار باشد، دست یاری دراز میکند.
وی گفت: دریاچه ارومیه حتماً احیا خواهد شد، اما همه باید برای این احیا پای کار بیایند و در این راستا مساعدت سازمانهای مردم نهاد میتواند مثمرثمر باشد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجانغربی هم در این مراسم با اشاره به کمبود شدید آب گفت: با توجه به معضل کم آبی، ایجاد اشتغال جایگزین و کشت محصولات کم آب بر در دستور کار قرار دارد.
محمدرضا اصغری افزود: باید برای ایجاد اشتغال پایدار، از توسعه کشاورزی محصولات پر آب بر جلوگیری و در کنار توسعه کشت محصولات کم آب بر، زنجیرهها باید تکمیل شود.
امیرعباس جعفری، فرماندار نقده در این مراسم، این پروژه و سرمایهگذاریهای این چنینی را نوید بخش رشد و شکوفایی شهرستان دانست و گفت: سرمایهگذاری و تولید در استان و نقده از اولویتهای اصلی است که در دستور کار ادارهها قرار گرفته است.