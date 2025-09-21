مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان از اهدای ۷۰۰ بسته نوشت‌افزار به دانش‌آموزان استان با اعتباری بالغ بر ۳.۷۵ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت:۷۰۰ عدد کیف و بسته‌های نوشت افزار به ارزش سه میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال از محل درآمد‌های وقف به دانش آموزان زنجانی اهدا شد.

حجت‌الاسلام مختار کرمی افزود: هر ساله با نزدیک شدن به روز‌های بازگشایی مدارس، نیات موقوفاتی که نیت کمک تحصیلی و کمک به دانش آموزان کم برخوردار را دارند تحت عنوان مهر تحصیلی توسط ادارت شهرستان‌ها اجرا می‌شود.

وی گفت: امسال هم با استفاده از درآمد‌های موقوفاتی که این نیات را دارند کیف‌ها و نوشت افزار‌هایی خریداری و در میان دانش آموزان توزیع شد.

کرمی اضافه کرد: این بسته‌های تحصیلی شامل کیف و نوشت افزار از قبیل دفتر، جامدادی، مداد رنگی، مداد و خودکار، پاک کن، تراش و خط کش است که در میان موسسات و نهاد‌های خیریه توزیع شده یا به صورت انفرادی به دانش آموزان کم برخوردار شناسایی شده اهدا می‌شود.

وی گفت: سازمان اوقاف با هدف کاهش قیمت تمام شده و افزایش کمی و کیفی بسته‌های تحصیلی آنها را به صورت عمده به تولیدکنندگان داخلی سفارش می‌دهد تا هم قیمت تمام شده کاهش یابد و هم از تولید ایرانی حمایت شود.

کرمی در ادامه گفت: حدود ۱۰ موقوفه در استان زنجان مثل موقوفه زنده یاد قاسم ارشدی نیت کمک به تامین هزینه‌های دانش آموزان را دارند که هزینه این خرید‌ها از محل اینگونه موقوفات تامین می‌شود و با توجه به تعداد کم این موقوفات، باقی هزینه‌ها از محل نیات کلی خیر و احسان موقوفات دیگر مثل موقوفات سرای سنگی یا قیدار نبی (ع) پرداخت می‌شود.

وی گفت: به غیر از هزار و ۵۰۰ مکان مذهبی مثل مسجد و حسینیه وقفی، نزدیک به هزار و ۴۰۰ موقوفه در استان داریم که اکثر نیات آنها برپایی مجالس عزای حسینی (ع) است.

کرمی افزود: از واقفان و نیکوکاران دعوت می‌کنیم در نیات جدیدی مثل کمک به ازدواج، اشتغال و تامین مسکن جوانان، تامین هزینه‌های دانش آموزان و دانشجویان و حمایت از تولید علم و دانش نیز وقف انجام دهند تا شاهد اقدامات بیشتر اوقاف در این موضوعات باشیم.