وی افزود: ماموران با انجام اقدامات پلیسی گسترده و گشت زنی های هدفمند و تلاش شبانه روزی هویت یک سارق حرفه ای منزل را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کردند.. به گزارش خبرگزاری صداوسیما کهگیلویه و بویراحمد، سرهنگ سید محمد موسوی گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت منزل در سطح شهر دهدشت موضوع ضمن هماهنگی با مرجع قضائی به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۲ قرار گرفت.وی افزود: ماموران با انجام اقدامات پلیسی گسترده و گشت زنی های هدفمند و تلاش شبانه روزی هویت یک سارق حرفه ای منزل را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی دستگیر کردند..

موسوی تصریح کرد: متهم در بازجوئیهای اولیه پلیس به ۵ فقره سرقت منزل در سطح شهر دهدشت اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی و روانه زندان شد. گفت: شهروندان محترم ضمن توجه به هشدارهای انتظامی در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.