بهشهر با باغهای تاریخی و معماری الهامگرفته از اصفهان، سالهاست مقصد گردشگران داخلی و خارجی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ بهشهر، نگین شرق مازندران، شهری است که تاریخ، طبیعت و فرهنگ را در خود بهزیبایی تلفیق کرده است. این شهر با باغات فراوان، آثار تاریخی کمنظیر و معماری الهامگرفته از دورههای مختلف، سالهاست که مقصد گردشگران داخلی و خارجی شده است.
میگویند بهشهر خواهرخوانده نصف جهان است؛ چرا که در میان باغات تاریخیاش، دو اثر شاخص وجود دارد که از نظر ساختار و زیباییشناسی با بناهای اصفهان مقایسه میشوند: «چِشمهعمارت» و «باغ جهانی عباسآباد».
باغ عباسآباد که قدمتی بیش از ۴۲۰ سال دارد، از نظر طراحی و هندسه فضایی، با باغ «هشتبهشت» اصفهان قرابت دارد و همین شباهت، توجه پژوهشگران و گردشگران را به خود جلب کرده است.
چشمهعمارت نیز با معماری صفوی و موقعیت طبیعی منحصربهفرد، یکی از نمادهای تاریخی بهشهر است که در دل باغهای سرسبز شمال جا خوش کرده و همچون عمارتهای تاریخی اصفهان، جلوهای از شکوه ایرانزمین را به نمایش میگذارد.
بهشهر یکی از کهنترین شهرهای ایران است و فرهنگ و معماری آن، ترکیبی از سنن بومی، آداب تاریخی و تأثیرات دورههای صفوی، قاجار و پهلوی است؛ ترکیبی که در کنار طبیعت چشمنواز، این شهر را به یکی از قطبهای گردشگری فرهنگی شمال کشور تبدیل کرده است.
گردشگران میگویند: اگر امکانات رفاهی و زیرساختهای گردشگری در بهشهر تقویت شود، این قرابت تاریخی و فرهنگی با اصفهان میتواند به یک برند ملی تبدیل شود و جایگاه بهشهر را در نقشه گردشگری ایران ارتقا دهد.
گزارش از بنیامین مرشدی