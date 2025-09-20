به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آتش نشانی شاهین شهر گفت: این تصادف زنجیره‌ای بین چند خودرو از جمله نیسان، تریلی، سمند و پژو پارس بعداز ظهر امروز در اتوبان معلم، محدوده بین پل گز و گرگاب رخ داد.

پیمان زمانی با اشاره به اعزام چهار کد امداد اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه افزود: بر اثر این حادثه ۱۰ نفر شامل چهار نفر مرد، سه نفر زن و دو دختر هشت و ۱۱ساله و یک پسر ۱۷ساله مجروح شدند که عوامل اورژانس مصدومان حادثه را به بیمارستان گلدیس شاهین‌شهر منتقل کردند.