از توزیع ۵ هزار بسته نوشت افزار به دانش آموزان کم برخوردار به همت آیت الله نورمفیدی تا اجرای ۲۴ طرح محرومیت زدایی در گالیکش را در بسته خبری کوتاه ببینید.

به همت آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان و مرکز نیکوکاری مسجد جامع گلشن گرگان ۵ هزار بسته نوشت افزار به ارزش ۵ میلیارد تومان به دانش آموزان کم برخوردار اهداء شد.

جشن فارغ التحصیلی ۱۱ نفر از طلاب حوزه علمیه جامعه اعظمیه بندرترکمن برگزار شد.

آیین اختتامیه طرح‌های فرهنگی و تربیتی تعالی در علی‌آباد کتول برگزار شد.

حجت‌الاسلام گرزین رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گلستان گفت: برگزاری این طرح نشان‌دهنده هم‌افزایی فرهنگی و تلاش‌های مستمر در راستای تعالی خانواده است.

سرهنگ محمود بیات کوهسار فرمانده سپاه گالیکش گفت: ۲۴ طرح محرومیت زدایی با هزینه بیش از ۹۳۰ میلیون تومان به همت ۶۰ گروه جهادگر عاشورایی در گالیکش اجرا شد.

فرامرز دیلم کتولی فرماندار علی آباد کتول از توزیع ۳ هزار بسته نوشت افزار و کمک آموزشی به همت نهاد‌های حمایتی و موسسات خیریه بین دانش‌آموزان کم برخوردار این شهرستان خبر داد.