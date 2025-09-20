بیست‌وسومین نشست شورای آب استان یزد به ریاست استاندار و با حضور اعضای شورا برگزار و در آن طرح‌های کلان آبرسانی و موضوع سازگاری با کم‌آبی بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار یزد، در تشریح دستور کار نشست گفت: دو محور اصلی مورد بحث قرار گرفت؛ نخست اجرای طرح‌های کلان آبرسانی شامل خط دوم انتقال آب شرب به استان یزد و خط دوم انتقال آب خلیج فارس و دوم ضرورت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات.

طلایی‌مقدم، با اشاره به روند اجرای خط دوم آب خلیج فارس افزود: این پروژه در نشست‌های گذشته شورا به تصویب رسیده و وارد فرآیند مناقصه شده است. متقاضیان تا پایان شهریور فرصت داشتند اسناد را تکمیل و ارائه کنند تا مراحل اجرایی طرح آغاز شود.

معاون عمرانی استاندار همچنین درباره مصوبه اجرای خط دوم انتقال آب شرب به یزد گفت: این طرح نیز به تصویب شورای آب استان یزد رسیده و امروز با حضور نمایندگان قرارگاه خاتم الانبیا و شرکت آب، گزارش اقدامات و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده ارائه شد تا در سریع‌ترین زمان وارد فاز اجرایی شود.