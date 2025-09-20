با شروع سال تحصیلی، موضوع سرویس مدارس بار دیگر به دغدغهای جدی برای خانوادهها تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با آغاز سال تحصیلی جدید، موضوع سرویس مدارس بار دیگر به یکی از دغدغههای اصلی خانوادهها تبدیل شده است. از تعیین نرخهای حملونقل و نحوه ثبتنام گرفته تا نظارت بر رانندگان و ایمنی دانشآموزان، مجموعهای از اقدامات در دستور کار مسئولان شهری و آموزشوپرورش قرار گرفته است.
بر اساس اعلام مسئولان، نرخ سرویس مدارس امسال با توجه به نوع خودرو، مسافت، تعداد دانشآموزان و شرایط اقتصادی خانوادهها تعیین شده و ثبتنامها از طریق سامانههای رسمی و مدارس انجام میشود.
خانوادهها نیز خواستار شفافیت در نرخها، پاسخگویی در موارد تخلف و تضمین ایمنی فرزندان خود هستند. بسیاری از والدین معتقدند که کیفیت خدمات سرویس مدارس، مستقیماً بر آرامش روانی دانشآموزان و نظم روزانه خانوادهها تأثیر میگذارد.
گزارش از زینب نجاتی