به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ با آغاز سال تحصیلی جدید، موضوع سرویس مدارس بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی خانواده‌ها تبدیل شده است. از تعیین نرخ‌های حمل‌ونقل و نحوه ثبت‌نام گرفته تا نظارت بر رانندگان و ایمنی دانش‌آموزان، مجموعه‌ای از اقدامات در دستور کار مسئولان شهری و آموزش‌وپرورش قرار گرفته است.

بر اساس اعلام مسئولان، نرخ سرویس مدارس امسال با توجه به نوع خودرو، مسافت، تعداد دانش‌آموزان و شرایط اقتصادی خانواده‌ها تعیین شده و ثبت‌نام‌ها از طریق سامانه‌های رسمی و مدارس انجام می‌شود.

خانواده‌ها نیز خواستار شفافیت در نرخ‌ها، پاسخگویی در موارد تخلف و تضمین ایمنی فرزندان خود هستند. بسیاری از والدین معتقدند که کیفیت خدمات سرویس مدارس، مستقیماً بر آرامش روانی دانش‌آموزان و نظم روزانه خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد.

گزارش از زینب نجاتی