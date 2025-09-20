پخش زنده
به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید مدارس شهرستان خرمشهر رنگ آمیزی و نوسازی شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، قنبری، جانشین گروه جهادی کریمانه ۱۱۸ گفت: با تلاش جهادگران کریمانه، ۱۵ مدرسه در خرمشهر رنگآمیزی و آمادهسازی شدند تا دانشآموزان سال تحصیلی جدید را در فضایی شاداب و پرانرژی آغاز کنند.
او افزود: در کنار کارهای عمرانی و فرهنگی، بستههای کمک معیشتی و تحصیلی نیز برای خانوادههای کمبرخوردار آماده شد تا هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل باز نماند.
قنبری ادامه داد: ما معتقدیم جهاد فقط در میدان جنگ معنا ندارد؛ امروز بزرگترین جهاد، خدمت به مردم و تلاش برای آینده فرزندان این سرزمین است. خوشحالیم که توانستیم سهم کوچکی در ساخت فردایی بهتر برای دانشآموزان خرمشهر داشته باشیم.
مدیر یکی از مدارس خرمشهر که از این اقدامات بهرهمند شده، با ابراز خرسندی از تلاش جهادگران گفت: کارهایی که این جوانان مؤمن و دلسوز انجام دادند، امید را به دل دانشآموزان و معلمان بازگردانده است. مدرسه ما رنگ و روی تازهای گرفته و حالا با انگیزه بیشتری آماده آغاز سال تحصیلی هستیم.