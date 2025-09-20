ایجاد ۱۸۰ طرح اشتغالزایی برای نیازمندان شهرستان بدره
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «ناصر مرادی پویانی» مدیرکل کمیته امداد استان ایلام در دیدار با فرماندار بدره اظهار داشت: سال گذشته بیش از ۱۸۰ طرح اشتغالزایی با اعتبار بیش از ۱۵ میلیارد تومان در شهرستان بدره اجرا شده و بیش از ۳۰ خانواده به توانمندی کامل رسیدهاند.
وی افزود: همچنین در زمینه ساخت مسکن مددجویان محدودیتی وجود ندارد و در صورت تأمین زمین مناسب، همه خانوادههای مددجوی فاقد مسکن بالای دو نفر صاحب خانه خواهند شد.