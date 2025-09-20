به گزارش؛ «ناصر مرادی پویانی» مدیرکل کمیته امداد استان ایلام در دیدار با فرماندار بدره اظهار داشت: سال گذشته بیش از ۱۸۰ طرح اشتغالزایی با اعتبار بیش از ۱۵ میلیارد تومان در شهرستان بدره اجرا شده و بیش از ۳۰ خانواده به توانمندی کامل رسیده‌اند.