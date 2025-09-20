به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در جلسه کمیسیون قاچاق کالا و ارز که به مصوبات پیشین این کمیسیون اختصاص یافت از مدیران خواست تمهیدات لازم را برای تامین امنیت جاده‌ها برای جلوگیری از قاچاق کالا بیندیشند.

یدالله رحمانی به مصوبه احداث ایستگاه ایست و بازرسی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره و تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های خدمات رسان آب، برق، گاز و مخابرات همکاری لازم برای راه اندازی این ایستگاه را با نیروی انتظامی داشته باشند.

وی همچنین ضمن انتقاد از موضوع کمبود سهمیه سوخت ماشین آلات سنگین و بخش صنعت و معدن به مدیران مربوطه تاکید کرد هفته‌ای یک بار مکاتبه با وزارت نیرو تا حصول نتیجه نهایی انجام شود.

بهمنی دبیر کمیسیون قاچاق کالا و ارز در ادامه با ارائه آماری از کشفیات کالای قاچاق گفت: تعداد پرونده‌های تشکیل شده قاچاق کالا و ارز در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشدی ۳۵ درصدی از ۷۴۲ به هزار و ۱۴۲ فقره پرونده رسیده است.

در این جلسه همچنین طرح احداث یک میدان دام باهدف تامین امنیت غذایی در مواقع بحرانی مطرح شد که پس از بحث و گفت‌و‌گو در خصوص نیازمندی‌های آن، بی نتیجه ماند.