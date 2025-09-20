علیرضا عسگری زاده رییس مرکز حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان در این همایش گفت: در این دوره یک روزه که در محل اردوگاه فرهنگی تربیتی شهدای درچه برگزار شد ۵۰۰ نفر از راویان فتح از کلیه شهرستان‌های استان اصفهان، در ۹ کارگروه تخصصی در حوزه‌ها جنگ نرم، نحوه صحیح روایتگری، دفاع مقدس ۱۲ روزه، شرکت و آموزش‌های لازم را فراگرفتند.

سردار مجتبی فدا فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) استان اصفهان نیز گفت: روایتگری انتقال مفاهیم و ارزش‌های دفاع مقدس ۸ ساله و ۱۲ روزه برای الگوگیری، استفاده از تجربیات، ایجاد انگیزه و نمایش قدرت، توانمندی و اقتدار ایران اسلامی است.