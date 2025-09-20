پیشرفت ۹۰ درصدی طرح میدان شهید مصطفی خمینی ایوان
رئیس شورای اسلامی شهر ایوان از پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی طرح میدان شهید مصطفی خمینی در این شهر خبر داد.
؛ «بهزاد یاسمی» رئیس شورای اسلامی شهر ایوان اظهار داشت: طرح نهایی این میدان که نتیجه هماهنگی و بررسیهای کارشناسی میان شورای شهر و شهرداری است، از میان چندین طرح پیشنهادی انتخاب و با جدیت در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اهمیت ویژه این طرح در ترویج ارزشهای دفاع مقدس، افزود: میدان مصطفی خمینی با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای گرانقدر سارات سومار و تنگه کوشک و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت طراحی شده و پس از تکمیل، به یکی از کانونهای مهم فرهنگی و تاریخی شهر ایوان تبدیل خواهد شد.
رئیس شورای شهر ایوان با تاکید بر نقش آفرینی مردم این شهرستان در دوران دفاع مقدس، عنوان کرد: مردم غیرتمند ایوان در هشت سال دفاع مقدس، بهویژه در مناطق استراتژیک سارات، سومار و تنگه کوشک، حماسههای بزرگی آفریدند و احداث این میدان، گامی نمادین و ماندگار برای پاسداشت این رشادتها و جانفشانیهاست.