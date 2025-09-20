اهدای عضو به ۵ بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید
اهدای اعضای بیمار مرگ مغزی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد، موجب نجات و ادامه زندگی پنج بیمار نیازمند به عضو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، مسئول واحد فراهمآوری اعضای پیوندی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: در هزار و هفتصد و بیست و هشتمین عمل اهدای عضو از اهداکنندگان مرگ مغزی، با رضایت خانواده مرحوم تیموری، بیمار ۳۹ ساله مرگ مغزی، عمل جراحی اهدای عضو در بیمارستان منتصریه مشهد انجام شد.
دکتر ابراهیم خالقی افزود: یک کلیه این اهداکننده در بیمارستان منتصریه به مردی ۳۴ ساله ساکن مشهد پیوند و کلیه دیگر برای پیوند به بیمارستان بوعلی سینای شیراز ارسال شد.
وی ادامه داد: همچنین کبد وی در بیمارستان منتصریه به مردی ۶۰ ساله از مشهد که از نارسایی کبدی رنج میبرد، پیوند زده شد و زندگی دوبارهای به او بخشید.
دکتر خالقی گفت: قرنیههای زندهیاد تیموری برای پیوند به بانک چشم دانشگاه علوم پزشکی مشهد و قسمتی از پوست وی نیز برای بیماران دچار سوختگی، به بیمارستان امام رضا (ع) مشهد ارسال شد.
وی با قدردانی از خانواده این اهداکننده تصریح کرد: اقدام ایثارگرانه آنان بار دیگر جلوهای از انساندوستی را به نمایش گذاشت و زمینهساز نجات جان بیماران نیازمند شد.