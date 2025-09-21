پخش زنده
هزار و ۶۱ تن آرد مناسبتی و فوقالعاده در ششماهه اول سال در استان زنجان تأمین و توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: یک هزار و ۶۱ تن آرد مناسبتی و فوقالعاده در ششماهه اول سال جاری در استان زنجان تأمین و توزیع شده است.
زمانی اظهار داشت: یک هزار و ۶۱ تن آرد مناسبتی در ایام محرم و صفر، اربعین و مصرف فصول کشاورزی و فوقالعاده در سطح استان زنجان توزیع شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: ۸۸۸ تن آرد فوقالعاده برای مصرف شهرستانهای زنجان، طارم، ماهنشان، ایجرود، سلطانیه، ابهر و خدابنده تأمین و توزیع شده است.
وی بیان داشت: ۱۷۳ تن آرد مناسبتی (ایام محرم و صفر، اربعین) و فصول کشاورزی در سطح استان زنجان تأمین و توزیع شده است.
زمانی با شاره به اینکه در فصل کشاورزی مصرف نان در بعضی از شهرستانها افزایش میباید، تصریح کرد: تعیین سهمیه آرد مناسبتی و فوقالعاده هر شهرستان بر اساس ارزیابی دستگاههای ذیربط و رصدهای نظارتی عرضه و تقاضای نان صورت میگیرد.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان زنجان با بیان اینکه سهمیه آرد فوقالعاده خارج از سهمیه واحدهای نانوایی است، اظهار کرد: مسئولان شهرستانها در توزیع آرد فوقالعاده دقت و اهتمام لازم را معمول و همچنین دستگاههای نظارتی شهرستانها نیز کنترل و صحت عملکرد پخت واحدهای نانوایی را بررسی نمایند تا مردم در تأمین نان با مشکل مواجه نشوند.