خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام به گزارش؛ تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان تحت حمایت مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی ایلام با رشدی بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.

هم‌اکنون ۲۴ شرکت و واحد فناور در این مرکز مستقر هستند و ۱۵ هسته فناور نیز در فضای کار اشتراکی فعالیت می‌کنند.

مرکز رشد در یک سال گذشته موفق به برگزاری ۴۹ دوره آموزشی فناورانه بر اساس برنامه‌های شتابدهی، همچنین ۸ کارگاه و نشست علمی شده است، افزون بر این، ۲۴ عضو هیأت علمی به عنوان مشاور و منتور در کنار هسته‌ها و واحد‌های فناور فعالیت داشته‌اند.

از مهم‌ترین دستاورد‌های این مرکز می‌توان به تولید ۱۱ محصول دارای مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ۱۶ محصول در حال اخذ مجوز اشاره کرد.

فضای استقرار، کارگاهی و آزمایشگاهی مرکز نیز با مساحتی بالغ بر ۱۳۰۰ مترمربع، علاوه بر پشتیبانی از شرکت‌ها و واحد‌های فناور فعلی، ظرفیت جذب و حمایت از تعداد بیشتری هسته و واحد فناور را دارا است.