ارتقاء مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی ایلام به سطح یک
مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی ایلام به سطح یک در بین ۱۶۷ مرکز رشد دانشگاههای آزاد کشور ارتقاء یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ تعداد شرکتهای دانشبنیان تحت حمایت مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی ایلام با رشدی بیش از ۳۰۰ درصد افزایش یافته است.
هماکنون ۲۴ شرکت و واحد فناور در این مرکز مستقر هستند و ۱۵ هسته فناور نیز در فضای کار اشتراکی فعالیت میکنند.
مرکز رشد در یک سال گذشته موفق به برگزاری ۴۹ دوره آموزشی فناورانه بر اساس برنامههای شتابدهی، همچنین ۸ کارگاه و نشست علمی شده است، افزون بر این، ۲۴ عضو هیأت علمی به عنوان مشاور و منتور در کنار هستهها و واحدهای فناور فعالیت داشتهاند.
از مهمترین دستاوردهای این مرکز میتوان به تولید ۱۱ محصول دارای مجوز از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ۱۶ محصول در حال اخذ مجوز اشاره کرد.
فضای استقرار، کارگاهی و آزمایشگاهی مرکز نیز با مساحتی بالغ بر ۱۳۰۰ مترمربع، علاوه بر پشتیبانی از شرکتها و واحدهای فناور فعلی، ظرفیت جذب و حمایت از تعداد بیشتری هسته و واحد فناور را دارا است.