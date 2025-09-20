پخش زنده
جمعی از مردم مهاباد به اسنپ بک واکنش نشان دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مردم مهاباد در واکنش به موضوع اسنپبک و تحولات مرتبط با برجام تأکید کردند که ایران به تعهدات خود پایبند بوده، اما طرف مقابل از جمله آمریکا و سه کشور اروپایی هیچگاه به تعهداتشان عمل نکردهاند.
آنان خاطرنشان کردند که آمریکا پیشتر برجام را پاره کرده و امروز مدعی اجرای آن شده است، در حالیکه چیزی از برجام باقی نگذاشتهاند.
به گفته مردم، تجربه نشان داده که دشمن غیرقابل اعتماد است و با وجود اعمال تحریمها تاکنون نتیجهای نگرفته و در آینده نیز شکست خواهد خورد.
آنان بر این باورند که اعتماد به دشمن خطاست و تنها با حفظ وحدت، انسجام و همبستگی ملی میتوان در برابر فشارها ایستادگی کرد.
شهروندان مهاباد همچنین بر ضرورت اتکا به ظرفیتها و توانمندیهای داخلی تأکید کرده و ایران را کشوری مقتدر دانستند که به دشمن اجازه هیچگونه اقدام مؤثری نخواهد داد.