سه و نیم همت به ۷ طرح راهسازی زنجان اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: در قالب مصوبه سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان پنج همت برای بخش حمل نقل در نظر گرفته شد که حدود ۳.۵ همت آن به هفت طرح راهسازی اختصاص یافته است و در صورت تزریق منابع عملیات آنها تسریع خواهد شد.

شاهین فر افزود: از این میزان اعتبار، یک سوم از محل مولدسازی تامین می‌شود و دو سوم دیگر از اعتبارات ملی است که به صورت کشوری اختصاص می‌یابد.

به گفته وی، این اعتبارات کمک می‌کند تا بخش‌هایی از پروژه‌ها تکمیل شده و پروژه‌های دیگر نیز اجرا شوند.

شاهین فر افزود: هم اکنون این اداره کل هفت پروژه ملی راهسازی شامل حدود ۱۸۵ تا ۲۰۰ کیلومتر در دست احداث دارد که تحقق آنها در بازه زمانی تعریف شده، تحولی اساسی در این حوزه ایجاد می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان در ادامه با تشریح وضعیت برخی پروژه‌های راهسازی استان گفت: جاده ابهر به قیدار حدود ۵۶ کیلومتر است که شامل جاده‌های فرعی و تعریض و بهسازی می‌شود.

وی اضافه کرد: از این میزان، حدود ۲۴ کیلومتر از سمت قیدار در قالب پیمان سپاری قرار گرفته است و پیمانکاران در حال حاضر با پیشرفت ۵۰ درصدی پروژه‌ها را پیش می‌برند.

شاهین فر افزود: طی برنامه‌ریزی ها، ۱۲ کیلومتر از این پروژه‌ها آماده بهره‌برداری است که در مجموع در بازه زمانی تعریف شده و با تخصیص به موقع اعتبارات سال آینده به بهره برداری می‌رسد.

وی اظهار داشت: از مسیر ابهر نیز پنج کیلومتر در قالب پیمان سپاری قرار گرفته است که حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد پیشرفت دارد و پیمانکار آن قرار است کارگاه احداث هشت کیلومتر آن را ماه آینده راه‌اندازی کند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، همچنین به طرح احداث محور چهار خطه سلطانیه - قیدار - کبودرآهنگ اشاره کرد و گفت: این طرح در پنج قطعه تقسیم‌بندی شده و چهار قطعه از آن در حال اجراست و در برنامه امسال قطعه دو آن تکمیل خواهد شد و قطعه سه هم در حال بهره برداری است و بخش عمده عملیات اجرایی قطعه پنج را امسال انجام خواهیم داد.

وی با بیان اینکه طرح محور چهار خطه کردن محور سلطانیه - قیدار - کبودرآهنگ به طول ۱۰۸ کیلومتر است، گفت: قطعه دو این محور با حدود ۳۳ کیلومتر امسال تکمیل خواهد شد، قطعه چهار نیز به میزان ۲۲ کیلومتر تکمیل شده است و در مجموع از این محور مواصلاتی استراتژیک استان حدود ۱۷ کیلومتر تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.